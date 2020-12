Der Heilbronner Bürgerpreis der Kreissparkasse Heilbronn geht in diesem Jahr an acht Preisträger aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn, die sich aktiv für eine lebendige Gesellschaft einsetzen. Damit möglichst viele gemeinnützige Projekte unterstützt werden können, hat die Jury das Preisgeld von 10.000 auf 16.000 Euro erhöht. Den höchsten Betrag von 3.000 Euro bekommen der Bürgerbusverein Eppingen, das Flohmarktteam Neuenstadt, der Förderverein Denk-Mal in Massenbachhausen und die Bürgerinitiative Strafvollzug in Heilbronn. Vier Mal 1.000 Euro gehen unter anderem an den Reiterverein Lauffen und die Sternwarte am Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn. Der Ehrenamtspreis für Mitarbeiter der Kreissparkasse in Höhe von 10.000 Euro erhält die DLRG Ortsgruppe Möckmühl für den Bau einer neuen Halle.