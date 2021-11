Weikersheim wählt einen neuen Bürgermeister

Die Stadt Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) wählt am Sonntag einen neuen Bürgermeister. Zur Wahl stehen zwei Kandidaten. Der amtierende Bürgermeister, Klaus Kornberger, der die Geschicke in Weikersheim seit knapp 24 Jahren leitet, tritt zur Wiederwahl an. Ihm gegenüber steht Nick Schuppert. Der 36-Jährige ist aktuell in der Stadtverwaltung Weinstadt tätig und Mitglied des Gemeinderates in Plüderhausen (beide Rems-Murr-Kreis). Das Ergebnis der Wahl wird am Sonntag gegen 19:15 Uhr erwartet. Aufgrund der aktuell gültigen Corona-Warnstufe wird es allerdings keine Feierlichkeiten im Anschluss geben. Die Stadt bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis. Das Ergebnis wird dennoch öffentlich auf der Rathaustreppe verkündet.