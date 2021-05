Bürgermeisterwahlen in Obersontheim für ungültig erklärt

Das Landratsamt Schwäbisch Hall hat die Bürgermeisterwahl in Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) für ungültig erklärt. Die Gemeinde habe ihre Neutralitätspflicht verletzt, was sich wahrscheinlich auf das Ergebnis ausgewirkt habe, heißt es in einer Mitteilung.