Beinahe hätte es am Sonntag in Eberstadt nur einen Bürgermeister-Kandidaten gegeben. Der Amtsinhaber wollte nach Vorwürfen erst nicht mehr antreten, nun will er doch weitermachen.

Erst vor gut einem Monat hatte Bürgermeister Stephan Franczak erklärt, er werde nicht mehr für das Bürgermeisteramt in Eberstadt (Landkreis Heilbronn) kandidieren. Nun können die Eberstädter Bürger bei der Wahl am Sonntag doch zwischen Amtsinhaber Stephan Franczak (SPD) und Patrick Dillig (CDU) wählen. Dillig ist derzeit Kämmerer in Jagsthausen (Kreis Heilbronn).

Amtsinhaber wollte eigentlich nicht mehr antreten

Als Grund dafür, dass er nicht mehr zu Wahl antreten wollte, nannte Franczak vor wenigen Wochen die Belastungen im Amt durch die Dauerkrisen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine. 'Vor allem aber auch ein Flyer, der in Eberstadt verteilt wurde, habe ihn dazu bewogen, teilte das Stadtoberhaupt damals mit. In dem Flyer war laut Franczak zu einer Gegenkandidatur aufgerufen und Kritik an seiner Amtsführung geübt worden.

Kurz darauf erklärte der 47-jährige Bürgermeistern dann aber, dass er doch wieder kandidieren wolle. Zuspruch und Unterstützung aus der Bevölkerung, verbunden mit der Aufforderung weiter zu machen, hätten ihn dazu bewogen "sich nicht vom Hof" jagen zu lassen. Eberstadt hat rund 3.200 Einwohner.

Gegenkandidat will mit Bürgerbeteiligung punkten

Um das Amt als Bürgermeister von Eberstadt kandidiert auch Patrick Dillig. Der 45-jährige Dillig ist derzeit als Kämmerer in Jagsthausen (Kreis Heilbronn) tätig. Der gelernte Verwaltungsfachwirt, mit der Fachrichtung Kommunal- und Landesverwaltung, will nach eigener Auskunft die Bürgerbeteiligung ausbauen und den Hochwasserschutz voran bringen.