Nach 32 Jahren Claus Brechter: Bad Wimpfen wählt neuen Bürgermeister

In Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Nach 32 Jahren hat Amtsinhaber Claus Brechter (CDU) nicht mehr kandidiert. Zur Wahl steht Andreas Zaffran vom Haupt- und Personalrat. Er wolle wieder mehr Schwung nach Bad Wimpfen bringen, so der Kandidat bei der Kandidatenvorstellung. Außerdem stellen sich Alexander Rist, Stellvertreter des Bürgermeisters von Billigheim zur Wahl, sowie die von der Oberlausitz nach Bad Wimpfen gezogene Franziska Regge, die, wie sie sagt, sich in Bad Wimpfen verliebt habe. Ebenfalls auf dem Wahlzettel steht Dauerbewerber Samuel Speitelsbach. Das Ergebnis soll am Sonntagabend ab 20 Uhr feststehen, so die Stadtverwaltung.