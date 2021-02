In Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) sind sieben Bewerbungen für das Bürgermeisteramt eingegangen. Am Montagabend war der Bewerbungsschluss. Nachdem in Rot am See erst der amtierende Bürgermeister Siegfried Gröner im vergangenen Jahr überraschend seinen Rückzug angekündigt hat und zwischenzeitlich keine Bewerbungen vorlagen, sind jetzt reichlich Bewerbungen vorhanden. Ein Ingenieur, ein Fahrlehrer oder auch ein Malermeister sind unter den Bewerbern, allerdings keine Frau, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Wahl findet am 14. März, mit den Landtagswahlen statt. Dann wird auch in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) ein Bürgermeister gewählt. Dort haben sich vier Kandidaten beworben, bestätigte die Stadtverwaltung.