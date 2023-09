Laura Isabelle Marisken ist eine der jüngsten Bürgermeisterinnen in Deutschland, die, selbst parteilos, einen CDU-Mann aus dem Amt geschubst hat und nun – aus Berlin kommend – Lokalpolitik auf Usedom macht. Ihr politisches Coming Of Age: Als erste weibliche Bürgermeisterin auf der Ostsee-Insel stellt sie sich maroden Strukturen und managt als eine der ersten betroffenen Regionen die anrollende Corona-Krise.

