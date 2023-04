In Gundelsheim wird am Sonntag gewählt. Bürgermeisterin Heike Schokatz ist Alleinkandidatin. Unbekannte haben im Netz dafür geworben, die Stimme anderweitig zu vergeben.

In Gundelsheim (Kreis Heilbronn) wird am Sonntag gewählt. Bürgermeisterin Heike Schokatz (parteilos) strebt eine dritte Amtszeit an. Sie ist bei der Wahl am Sonntag Alleinkandidatin. Unbekannte haben im Netz dafür geworben, die Stimme anderweitig zu vergeben. Heike Schokatz kennt den anonymen Aufruf. Sie sagte gegenüber dem SWR:

"Ich kenne den anonymen Aufruf. Ob das ein passender Stil für eine Bürgermeisterwahl ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich selbst stehe für ehrliche Diskussionen mit offenem Visier."

Anonym und feige

Zur Seite steht ihr auch die Gundelsheimer Stadträtin Birgit Greiss (CDU). Sie findet den Aufruf im Netz "anonym und feige".

Es gehe nicht um fachliche Fehler. Hier gehe es ihrer Meinung nach nur um die Person Heike Schokatz, so Greiss. Sie werde schlecht geredet und das noch anonym. Keiner traue sich öffentlich, sie zu kritisieren. Heike Schokatz habe in den letzten 16 Jahren ihrer Amtszeit so viel für Gundelsheim getan. Die Stadt sei nicht stehen geblieben und stehe doch gut da. Heike Schokatz sei doch eine fleißige Person, so Birgit Greiss weiter.