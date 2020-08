per Mail teilen

In Niederstetten sind die Fronten zwischen Gemeinderat und Bürgermeisterin Heike Naber nach einer Beschwerde weiter verhärtet - auch nach einem Info-Abend mit vielen Interessierten.

Die Infoveranstaltung am Mittwochabend in der Alten Turnhalle Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) hatte der Gemeinderat im Zusammenhang mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeisterin Heike Naber (parteilos) initiiert, rund 100 in interessierte Bürger kamen.

Bürgermeisterin räumt Fehler ein

Zwar räumte die Bürgermeisterin Fehler ein und entschuldigte sich dafür, dass sie gegen die Gemeindeordnung verstoßen und beispielsweise Kauf- und Architektenverträge ohne Gemeinderatsbeschluss unterzeichnet hatte. Aber eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat und Stadtchefin - gerade mal zwei Jahre im Amt - scheint nur schwer vorstellbar.

Heike Naber, Bürgermeisterin von Niederstetten, räumte Fehler ein Gemeinde Niederstetten

Noch keine Entscheidung über Disziplinarverfahren

Bei den Stadträten sorgten vor allem die Erklärungen der 50-Jährigen für Kopfschütteln und Enttäuschung. So blieb am Ende die Frage offen, wie überhaupt eine Zusammenarbeit noch möglich sein kann.

Das Landratsamt hatte vor zwei Wochen die Dienstaufsichtsbeschwerde als gerechtfertigt angesehen, die Entscheidung über ein mögliches Disziplinarverfahren gegen Naber steht noch aus.