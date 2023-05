In Lauffen, Langenburg, Krautheim, Werbach und Fichtenau gab es am Sonntag Bürgermeisterwahlen. In einigen Rathäusern gibt es einen Wechsel an der Spitze.

In der Region Heilbronn-Franken hat es am Sonntag gleich fünf Bürgermeisterwahlen gegeben. In Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) hat sich Sarina Pfründer (im Foto oben) im ersten Wahlgang klar mit 88 Prozent der Stimmen durchgesetzt, aktuell ist sie noch Rathauschefin in Sulzfeld. In der Stadt Krautheim (Hohenlohekreis) hat Andreas Insam die Wählerinnen und Wähler ebenfalls im ersten Wahlgang überzeugt. Der Öhringer Stadtkämmerer erreichte 68 Prozent der Stimmen. Im hohenlohischen Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) wird Petra Weber ins Rathaus einziehen, sie kam auf 89 Prozent der Stimmen. Weber war im Februar in Blaufelden nicht wiedergewählt worden. In Fichtenau (Kreis Schwäbisch Hall) bleibt Bürgermeisterin Anja Schmidt-Wagemann im Amt, sie erreichte im ersten Wahlgang 58 Prozent der Stimmen. In Werbach im Main-Tauber-Kreis konnte sich der Kommunikationsexperte Georg Wyrwoll mit 51 Prozent der Stimmen im zweiten Wahlgang durchsetzen.