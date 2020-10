Zwei Bürgermeisterwahlen gab es am Wochenende in Heilbronn-Franken, eine verlief erfolgreich: Untermünkheim hat einen neuen Rathauschef, Matthias Klocke. In Waldenburg gibt es einen abgestraften Amtsinhaber und einen zweiten Wahlgang.

Matthias Klocke wird neuer Bürgermeister von Untermünkheim (Kreis Schwäbisch Hall). Bei der Wahl am Sonntag erhielt der Kämmerer von Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) knapp 93 Prozent der Stimmen, das entspricht 1.004 Wählern. Klocke hat sich damit klar gegen den einzigen offiziellen Gegenkandidaten Samuel Speitelsbach (sieben Stimmen) durchgesetzt, der immer wieder bei Bürgermeisterwahlen antritt. Matthias Klocke ist als klarer Sieger aus der Bürgermeisterwahl von Untermünkheim hervorgegangen Matthias Klocke/ Homepage Der neue Rathauschef in Untermünkheim, Klocke, ist 26 Jahre alt. Er löst Bürgermeister Christoph Maschke ab, der nicht mehr antrat. Ursprünglich war die Wahl am 19. April angesetzt, wurde dann aber wegen Corona verschoben. Zweiter Wahlgang Waldenburg Auch in Waldenburg (Hohenlohekreis) wurde am Sonntag gewählt. Dort setzte sich allerdings keiner der drei Kandidaten durch. Amtsinhaber Markus Knobel erhielt "nur" rund 33 Prozent der Stimmen, Gegenkandidat Bernd Herzog fehlten zwei Stimmen zur absoluten Mehrheit. Kandidat Nummer 3, Daniel Vogelmann, erhielt knapp 17 Prozent der Stimmen. In Waldenburg gab es noch keine Entscheidung SWR Raphael Moos Die Wahlbeteiligung lag in Waldenburg bei rund 64 Prozent. Der zweite Wahlgang ist am 18. Oktober geplant.