per Mail teilen

In Fichtenberg im Kreis Schwäbisch Hall wird am Sonntag der Bürgermeister gewählt. Beworben haben sich Ralf Glenk, stellvertretender Hauptamtsleiter in Fichtenberg und Manuel Schock, Zollhauptsekretär aus Ruppertshofen. Gesucht wird ein Nachfolger für Amtsinhaber Roland Miola, der nach vier Amtszeiten nicht mehr antritt.