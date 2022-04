Bürgermeister als Aushilfe - so reagiert Erlenbach auf Lehrermangel

In der Pandemie hat sich das Problem des Lehrkräftemangels verschärft - auch in Heilbronn-Franken. Der Bürgermeister von Erlenbach (Kreis Heilbronn) hat ausgeholfen.

"S.O.S." stand im Betreff der Nachricht aus der örtlichen Grundschule. Seit Beginn der Pandemie bekommt der Erlenbacher Bürgermeister Uwe Mosthaf (parteilos) solche Nachrichten öfter. An der Kaybergschule mussten sich an diesem Tag gleich vier Lehrer krank melden - ein Drittel des Kollegiums der kleinen Schule.

"Ich glaube, dass die Personaldecke sehr, sehr dünn ist. Ich glaube, wenn man da nicht gegensteuert, wird man echt Probleme kriegen."

Bürgermeister als Vertretungslehrer

In der Regel setzt die Gemeinde Personal aus der Kernzeitbetreuung als Vertretung ein. In diesem Fall war es am Bürgermeister persönlich auszuhelfen: Mosthaf übernahm spontan zwei Unterrichtsstunden. Die Schulen seien "auf Kante genäht", kritisierte der Bürgermeister, ohne ausreichende Reserven, wenn Lehrer krank werden.

Hausgemachtes Problem: fehlende Bewerbungen

Das Kultusministerium bestätigte, dass aufgrund des Lehrkräftemangels in bestimmten Lehrämtern und Regionen nicht ausreichend Personal gewonnen werden könne. Daher seien derzeit nicht fehlende Stellen, sondern fehlende Bewerberinnen und Bewerber das Problem.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bestätigte zwar den Mangel an Bewerbungen, hält das Problem aber für hausgemacht, weil Studienkapazitäten zusammengestrichen wurden, die erst in den letzten Jahren wieder aufgebaut wurden. Die Politik spare auf Kosten der Lehrerinnen und Lehrer, glaubt Harald Schröder, der Kreisvorsitzende der GEW für den Stadt- und Landkreis Heilbronn.

"Es wird in der Bildung auf Kante genäht, es wird ohne ausreichenden Puffer geplant. Die Politik nutzt die hohe Motivation der Lehrerinnen und Lehrer aus und erspart sich den entsprechenden Pool an Vertretungslehrkräften, sofern man überhaupt Personen dafür hat."

Corona verschärft Lehrkräftemangel

Die Pandemie verschärft die Situation. Aktuell melden die Schulen landesweit gut 2.200 Lehrkräfte, die mit Covid-19 infiziert sind. (Stand: 29.3.2022) Zudem fehlen darüber hinaus zunehmend Lehrende, weil sie krankheitsbedingt oder aufgrund von Schwangerschaft zu Corona-Risikogruppen gehören.

Das Land hat zwar die Vertretungsreserve im laufenden Schuljahr aufgestockt, trotzdem fehlen deutlich mehr qualifizierte Lehrer, die zur Verfügung stehen. Für Lehrerinnen und Lehrer sei die Situation "extrem frustrierend", so Schröder, weil es oft nur noch darum gehe, "irgendwie den Unterricht darzustellen - sprich, die Kinder in der Schule zu beaufsichtigen zu betreuen."

"Leider kommt es zu häufig vor, dass es dann eine reine Betreuungssituation ist, ohne das man im klassischen Sinne von Unterricht reden kann."

Im letzten Jahr hätten sich bereits wieder mehr Grundschullehrer- und Lehrerinnen beworben, heißt es aus dem Kultusministerium. Der in Angriff genommene Ausbau der Studienkapazitäten greife aber nur zeitverzögert.

Unterricht vom Bürgermeister: Thema Gemeinde

Der Erlenbacher Bürgermeister hat den Grundschulkindern bei seinem Einsatz in der örtlichen Grundschule einen Einblick in seine Arbeit als Bürgermeister gegeben. "Es hat richtig Spaß gemacht", so Mosthaf im Gespräch mit dem SWR. Thema der zwei Schulstunden sei die Gemeinde gewesen: "Was ist eine Gemeinde, was wird da gemacht, was gehört zu einer Gemeinde dazu, was macht ein Gemeinderat, was macht ein Bürgermeister", konkretisierte Mosthaf.

Der Bürgermeister hatte Spaß an seiner Unterrichtsvertretung, kritisiert aber dennoch den Lehrkräftemangel in der Region SWR