Schuppert beginnt Amtszeit als neuer Bürgermeister

In Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) beginnt der 36-jährige Nick Schuppert (SPD) am Montag seine Amtszeit als Bürgermeister. Er hat sich bei der Wahl im November gegen Amtsinhaber Klaus Kornberger (parteilos) mit knapp 61 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Bisher war Schuppert Sachgebietsleiter im Ordnungsamt der Stadt Weinstadt (Rems-Murr-Kreis). Wahlberechtigt waren in Weikersheim rund 6.200 Bürgerinnen und Bürger, die Wahlbeteiligung lag bei knapp 65 Prozent. Kornberger bleibt im Kreistag in der Fraktion der Freien Wähler.