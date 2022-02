per Mail teilen

Der neue Bürgermeister von Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall) heißt Peter Keilhofer (parteilos). Er setzte sich am Sonntag mit gut 53 Prozent gegen seine beiden Mitbewerber durch und wird damit Nachfolger von Daniel Bullinger (FDP), der zum neuen Stadtchef in Schwäbisch Hall gewählt wurde. Bei der Bürgermeisterwahl in Wittighausen (Main-Tauber-Kreis) wurde Amtsinhaber Marcus Wessels (parteilos) mit fast 89 Prozent wiedergewählt.