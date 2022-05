Bürgermeisterwahlen: Amtsinhaber wiedergewählt

Bei den Bürgermeisterwahlen in Ingelfingen und Niedernhall (beides Hohenlohekreis) sind die Amtsinhaber wiedergewählt worden. In Ingelfingen wurde Bürgermeister Michael Bauer (parteilos) im Amt bestätigt. Er bekam knapp 55 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer Klaus Schmitt (parteilos) kam auf gut 44 Prozent. Damit geht Bauer in seine dritte Amtszeit. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 55 Prozent. In Niedernhall wurde Amtsinhaber Achim Beck (parteilos) in seine zweite Amtszeit gewählt. Er war einziger Kandidat und bekam knapp 97 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 39 Prozent.