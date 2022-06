per Mail teilen

Der Neuensteiner Bürgermeister Karl Michael Nicklas (parteilos) hat mit einem Team Spenden für Geflüchtete aus der Ukraine in der Partnerstadt Reńska Wieś in Polen abgegeben.

Feldbetten, Decken und Taschen mit Hygieneartikeln und Stofftieren hatte das Team um Bürgermeister Karl Michael Nicklas (parteilos) aus Neuenstein (Hohenlohekreis) im Gepäck.

Bürgermeister Tomasz Kandziora aus Reńska Wieś und Bürgermeister Karl Michael Nicklas aus Neuenstein bei der Übergabe von Feldbetten und Decken Karl Michael Nicklas

Sieben Frauen und fünf Kinder aus der Ukraine seien bereits in Reńska Wieś aufgenommen worden. Eine Mutter habe mit ihren knapp dreijährigen Zwillingen 52 Stunden an der Grenze ausgeharrt, berichtet Nicklas nach einem persönlichen Gespräch mit der Frau dem SWR. Die Familie sei sichtbar erschöpft gewesen, so Nicklas. Mehr als einen Koffer hatten sie nicht bei sich.

"Die Kinder haben sich über die Stofftiere und die kleinen Taschen mit Süßigkeiten und kleinen Spielzeugen gefreut."

Der Familienvater sei in der Ukraine zurückgeblieben, erinnert sich Nicklas an die tränenreiche Erzählung der Frau. Er müsse kämpfen. In unregelmäßigen Abständen habe sie Kontakt zu ihm. "Das war ein mega brutaler Bericht", erinnert sich Nicklas.

Die Frau sei sehr besorgt um ihre Familie und sichtlich verzweifelt, so der Neuensteiner Bürgermeister weiter. "Das war sehr, sehr, sehr erschütternd."

Austausch zwischen Bürgermeistern

Gegen 9 Uhr am Dienstagmorgen erreichte Nicklas Reńska Wieś und tauschte sich dort mit dem Bürgermeister der polnischen Stadt und dessen Stellvertreter zur Situation aus.

"Insgesamt wurde ein düsteres Bild gezeichnet, das darauf schließen lässt, dass noch viele weitere Flüchtlinge kommen werden."

Linienbuse werden zu Transport für Geflüchtete

In Reńska Wieś bereite man sich aktuell auf diese Situation vor, hieß es. Busse, die normalerweise für den innerstädtischen Linienverkehr in Gebrauch sind, fahren stattdessen an die ukrainische Grenze, um weitere Flüchtlinge aufzunehmen.