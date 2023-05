Neudenaus Bürgermeister erstattet Anzeige gegen Regierungspräsidium

per Mail teilen

Neudenaus Noch-Bürgermeister Manfred Hebeiß hat das Regierungspräsidium Stuttgart angezeigt. Hintergrund ist der Streit um das Soldatengrab im Ortsteil Herbolzheim.

Der Streit um das Soldatengrab im Neudenauer Teilort Herbolzheim (Kreis Heilbronn) geht in eine neue Runde: Jetzt hat Noch-Bürgermeister Manfred Hebeiß (CDU) das Regierungspräsidium Stuttgart angezeigt. Das bestätigte die Behörde auf SWR-Anfrage.

Ermittlungsverfahren gegen Hebeiß

Die Frage nach dem Grund der Anzeige ließ das Regierungspräsidium erst einmal unbeantwortet. Es handle sich um ein laufendes Verfahren. Fest steht: Gegen den Bürgermeister läuft seit Januar ein Ermittlungsverfahren. Ihm wird "Untätigkeit und Tolerierung verfassungsfeindlicher Inschriften und Aktivitäten" in Bezug auf die Gedenkstätte "Heldengrab" in Herbolzheim vorgeworfen.

Regierungspräsidium ließ Grabplatte entfernen

Hebeiß könnte seine Pflicht verletzt haben, weil er Kennzeichen der NS-Zeit offenbar nicht entfernen ließ. Ebenfalls im Januar ließ das Regierungspräsidium die umstrittene Grabplatte entfernen.

Angestoßen wurde der Fall von der Gruppe "Wehret den Anfängen", die Hebeiß im vergangenen Dezember angezeigt hatte.

Hebeiß Amtszeit endet

Noch ist Manfred Hebeiß Bürgermeister in Neudenau, seine Amtszeit endet allerdings an diesem Wochenende. Am kommenden Montag wird dann sein Nachfolger Jochen Hoffer (parteilos) das Amt übernehmen.