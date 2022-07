Baubürgermeister Hajek geht in Ruhestand

Der langjährige Heilbronner Baubürgermeister Wilfried Hajek (CDU) wird in den Ruhestand verabschiedet. 16 Jahre lang war Hajek im Amt. In seine Amtszeit fiel die Bundesgartenschau, außerdem hat er unter anderem den Ausbau von Fahrradwegen eingeleitet. Seine Amtszeit endete bereits am Donnerstag. Am Samstagabend wird er in der experimenta in den Ruhestand verabschiedet. Hajek sei leidenschaftlicher Stadtplaner, der unübersehbare Spuren in Heilbronn hinterlasse, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Sein Nachfolger wird der Architekt Andreas Ringle, der Mitte Juli sein Amt antritt.