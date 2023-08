Mit einem öffentlichen Statement erklärt der amtierende Bürgermeister von Eberstadt, weshalb er doch noch vor Ende der Bewerbungsfrist seine Bewerbungsunterlagen eingereicht hat.

Zur Bürgermeisterwahl in Eberstadt (Kreis Heilbronn) gibt es nach Bewerbungsschluss zwei Kandidaten: Denn Amtsinhaber Stephan Franczak (SPD) tritt nun doch an. Erst am vergangenen Mittwoch hatte der 47-Jährige erklärt, dass er seine Kandidatur zurückziehen werde. Am Montagnachmittag reichte er allerdings doch seine Unterlagen zur erneuten Kandidatur für das Bürgermeisteramt ein. Jetzt äußerte er sich in einer öffentlichen Pressemitteilung dazu.

Franczak möchte sich nicht vom "Hof jagen lassen"

Nach vermehrter Kritik und einem Flyer mit Vorwürfen gegen seine Amtsführung möchte sich Bürgermeister Stephan Franczak so nicht "vom Hof jagen" lassen. In einer öffentlichen Pressemitteilung erklärt er jetzt seine Rückkehr. Für ihn hätten diese Methoden nichts mit Anstand und Respekt zutun. Mit seiner Kandidatur möchte er diesem Punkt Gehör verschaffen und zeigen, dass Anstand und Respekt vor anderen Menschen wichtige Werte für alle seien. Trotz der Kritik hätten einige Bürgerinnen und Bürger Franczak zum Bleiben aufgefordert und ihn motiviert, das Erreichte nicht wegzuwerfen und stolz darauf zu sein.

Jetzt doch zwei Kandidaten für Eberstadt

Neben ihm hat sich der 45-jährige Kämmerer von Jagsthausen (Kreis Heilbronn), Patrick Dillig (CDU), beworben. Er stammt aus Bad Friedrichshall (ebenfalls Kreis Heilbronn) und ist Verwaltungsfachwirt mit der Fachrichtung Kommunal- und Landesverwaltung. Gewählt wird in der 3.200 Einwohner zählenden Gemeinde Eberstadt am 17. September.

Franczak wollte eigentlich nicht mehr antreten

Der amtierende Bürgermeister Stephan Franczak hatte in der Woche zuvor erklärt, er wolle nach seiner ersten Amtszeit einen Schlussstrich ziehen und den Blick auf andere Dinge richten. Durch die Dauerkrise der vergangenen Jahre mit Corona und dem Krieg in der Ukraine sei sehr viel auf die Knochen des Bürgermeisters gegangen, die Belastung im Amt sei zu hoch.

Zusätzlich sei ein Flyer in Eberstadt verteilt worden, der zu einer Gegenkandidatur aufgerufen hatte und Vorwürfe gegen seine Amtsführung enthielt.