Emotionaler Infoabend zur Zukunft des AQUAtolls in Neckarsulm

Bei einer Bürgerinfoveranstaltung am Dienstag hat die Stadt Neckarsulm zur Diskussion über die Zukunft des Freizeitbades AQUAtoll eingeladen.

Es sei eine der "schwierigsten und weitreichendsten kommunalpolitischen Entscheidungen der jüngsten Zeit" für den Neckarsulmer Gemeinderat, hieß es in der Einladung zur Bürgerinformationsveranstaltung. Wie soll es mit der Bäderlandschaft in Neckarsulm und vor allem mit dem Freizeitbad AQUAtoll weitergehen?

Sinkende Besucherzahlen schon vor der Corona-Pandemie

Diese Frage trifft in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) auf viele Emotionen. Die Neckarsulmer hängen an ihrem Freizeitbad. Auch Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD) gab zu: "Auch für mich ist das AQUAtoll kaum wegzudenken." Dennoch müsse man diese Entscheidung ganz rational treffen, am Ende müsse man sich das Bad auch leisten können.

Hinzu kommen stetig sinkende Besucherzahlen. Kamen vor etwa 20 bis 30 Jahren, als das Bad eröffnet wurde, noch rund 450.000 Besucherinnen und Besucher jährlich, waren es 2019, vor der Pandemie, nur noch 260.000.

Rund 100 Menschen kamen am Dienstagabend zur Infoveranstaltung der Stadt Neckarsulm in die Ballei SWR

Viele der rund 100 Bürgerinnen und Bürger, die zur Veranstaltung in der Sporthalle Ballei gekommen waren, zeigten sich am Ende des Abends enttäuscht.

"Die Stimmung ist mies. Zum Kotzen! Wir haben nicht das Gefühl, dass das Bad gewollt ist."

Der Vorwurf an die Stadtverwaltung und an den Gemeinderat ist deutlich: Die Entscheidung sei schon gefallen, eine wirkliche Diskussion sei nicht möglich gewesen. "Was will man da noch fragen, wenn doch offensichtlich schon klar ist, dass das Bad abgerissen wird?", meinte beispielsweise der Neckarsulmer Erich Noller.

Möglicher Investor? Stadt hält sich bisher bedeckt

In der Gemeinderatssitzung am 21. März wurde von Oberbürgermeister Steffen Hertwig ein möglicherweise interessierter Privatinvestor für das Freizeitbad erwähnt. Auf SWR-Nachfrage hielt die Stadt sich allerdings bedeckt. Auch beim Informationsabend in der Ballei wurde die Möglichkeit eines Privatinvestors zwar angesprochen, nähere Details aber wurden nicht genannt.

Es sei eine Option, so Oberbürgermeister Steffen Hertwig, doch auch diese müsse geprüft werden und verschiedene Ausschreibungsprozesse durchlaufen. Am Ende sei aber auch der Einstieg eines Privatinvestors keine Schenkung.

Sanierung, Teilsanierung oder Abriss? Diese Entscheidung muss der Gemeinderat am 28. April treffen SWR

Drei mögliche Varianten für die Zukunft

Auf Tafeln wurden bei dem Infoabend die drei mögliche Varianten für die AQUAtoll-Zukunft gezeigt und von der Stadtverwaltung noch einmal detailliert vorgestellt. Zu finden sind sie auch auf der Webseite der Stadt Neckarsulm.

Die erste Möglichkeit sieht eine Komplettsanierung des AQUAtolls vor. Diese wird mit 42,7 Millionen Euro veranschlagt. Die Folgekosten beliefen sich auf 5,95 Millionen Euro jährlich. Bei der zweiten Variante würde das bisherige Bad abgerissen und die Lehrschwimmbecken in den Neckarsulmer Stadtteilen Amorbach und Obereisesheim sowie das Ernst-Freyer-Freibad als "Kommunale Bäderlandschaft" saniert. Hier würden sich die Kosten auf 9,1 Millionen Euro belaufen. Die Folgekosten hier: 2,55 Millionen Euro jährlich. Die dritte Variante trägt den Arbeitstitel "Wilfenseebad" und würde den Abriss des AQUAtolls samt Saunalandschaft und einen Neubau bedeuten. Kostenschätzung bisher: einmalig 25,1 Millionen Euro, jährlich dann 3,85 Millionen Euro.

Petition zum Erhalt des AQUAtolls gestartet

Bereits zuvor hatte der Neckarsulmer Heiko Schulz eine Online-Petition zum Erhalt des AQUAtolls gestartet. Die Petition läuft nach seinen Angaben noch bis im Gemeinderat eine Entscheidung gefällt wurde. Nach Angaben der Stadt soll das Ende April passieren.

"Das AQUAtoll ist ein Fixpunkt für Neckarsulm und identitätsstiftend. Die Schäden gibt es ja schon lange, da hätte man vielleicht einfach früher was machen müssen."

Heiko Schulz - Kämpft für den Erhalt und die Renovierung des AQUAtolls privat

Versäumnisse in der Vergangenheit?

Stand Dienstagabend, 22:00 Uhr, hatte Heiko Schulz genau 6.350 Unterschriften zusammen. Bereits zuvor sagte er dem SWR Studio Heilbronn allerdings, dass er die Aussicht auf Erfolg seiner Petition äußerst gering sehe, "wenn jetzt nicht noch 5.000 oder 6.000 Leute unterschreiben, was natürlich unwahrscheinlich ist", so Schulz.

Im Anschluss an die Infoveranstaltung, zu der auch er gekommen war, schloss er sich der Meinung der meisten Anwesenden an. Auch er glaubt, die Entscheidung sei schon gefallen. Außerdem wirft er der Stadt Versäumnisse in der Vergangenheit vor: "Die Sanierung hätte schon vor Jahren stattfinden müssen, dann könnte man jetzt über eine Attraktivierung sprechen", so Schulz im SWR.