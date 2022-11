VdK Heilbronn kritisiert mögliches Bürgergeld

per Mail teilen

Der Sozialverband VdK begrüßt das mögliche Bürgergeld, kritisiert allerdings die Erhöhungen als zu gering. Das würde auch für den Vorschlag von Friedrich Merz (CDU) gelten.

Zum 1. Januar will die Bundesregierung ein sogenanntes Bürgergeld einführen, das Hartz-IV ablösen soll. Der Sozialverband VdK Heilbronn begrüßt diesen Plan zwar, doch vor allem an den damit einhergehenden Erhöhungen gibt es Kritik, so der Vorsitzende Frank Stroh.

Stroh: "50 Euro mehr reichen nicht"

Es sei aus Sicht des VdK wichtig, dass Bedürftige möglichst schnell an mehr Geld kämen. Allerdings sei bei einer Inflationsrate von rund 10 Prozent eine Erhöhung der Sätze um 50 Euro zu gering, kritisiert Stroh. Gleiches gelte für die von Friedrich Merz (CDU) vorgeschlagene Erhöhung des Hartz-IV Satzes. Auch diese sei zu gering.

Stroh: Fokus auf Weiterbildung und Qualifizierung positiv

Im Allgemeinen begrüße man das vorgeschlagene Bürgergeld allerdings, macht der VdK-Vorsitzende klar. Damit finde eine Entstigmatisierung statt, außerdem rückten die Themen Weiterbildung und Qualifizierung stärker in den Fokus, statt Kontrollen und Strafen für Erwerbslose. Das sei aus seiner Sicht ein bedeutender Vorteil des Bürgergeldes. Der Kritik, das Bürgergeld setze falsche Anreize und könnte beispielsweise nach Meinung des Handwerksverbands dazu führen, dass sich für mehr Menschen als bisher das Nicht-Arbeiten mehr lohnt als das Arbeiten, schließt sich Stroh nicht an.