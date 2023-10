Auf dem Heuchelberg: Windräder für alle

per Mail teilen

Auf dem Heuchelberg (Kreis Heilbronn) soll ein Windpark entstehen. Der liefert nicht nur grüne Energie, die Bürger sollen auch direkt profitieren.

Mit der Gründung einer Betreibergesellschaft wurde am Mittwochvormittag der Weg für den interkommunalen Windpark Heuchelberg (Kreis Heilbronn) frei gemacht. Vier Kommunen haben sich mit der ZEAG Energie AG und dem Grafen Neipperg aus Schwaigern (Kreis Heilbronn) zusammengeschlossen, um die "EE BürgerEnergie Heuchelberg GmbH" zu gründen.

Strom für 50.000 Haushalte

Noch gibt es nur erste Planungen für den Windpark. Auch wie viele Windräder gebaut werden sollen, steht noch nicht fest. Der erste Plan sieht jedoch Strom für rund 50.000 Haushalte vor, mit etwa zwölf Windrädern mit einer Nennleistung von 6.000 Kilowatt.

Idee: Wertschöpfung in der Region steigert Akzeptanz

Die möglichen Standorte dazu liegen auf den Gemarkungen von Brackenheim, Nordheim, Schwaigern, Leingarten sowie auf Flächen, die Karl-Eugen Graf von Neipperg gehören.

Der Clou: Das Projekt soll nicht nur grüne Energie liefern, sondern als sogenanntes Bürgerenergiemodell der ZEAG auch die Kommunen vor Ort am wirtschaftlichen Erfolg beteiligen. Durch Wertschöpfung in der Region soll die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für die Windräder gesteigert werden. Sichtbar werde das beispielsweise schon am Windpark Harthäuser Wald, dem Vorzeigeprojekt der ZEAG AG.

Untersuchungen und Messungen sollen starten

Zunächst läuft nun die Grundlagenermittlung für die potentiellen Standorte auf dem Heuchelberg. Für derartige Bauprojekte müssen neben Umweltgutachten auch die Windgeschwindigkeiten untersucht werden, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts sicher zu stellen. Mit Ergebnissen soll dann Ende 2024 zu rechnen sein. Wenn alles nach Plan läuft, sollen auf dem Heuchelberg in drei bis vier Jahren Windräder Strom produzieren.