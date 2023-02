Pfedelbach: 1.200 Unterschriften gegen Asylunterkunft

In Pfedelbach wollen Bürger die geplante Asylbewerberunterkunft im ehemaligen Seniorenzentrum verhindern. Ein Bürgerbegehren ist der Gemeindeverwaltung übergeben worden.

In der Gemeinde Pfedelbach (Hohenlohekreis) will die Landkreisverwaltung Wohnraum für bis zu 111 Menschen einrichten, bei einer verdichteten Belegung für bis zu 160 Menschen. Gegen diese zentral gelegene Unterbringung für Geflüchtete im Ort richtet sich das Bürgerbegehren mehrerer Einwohnerinnen und Einwohner. Sie haben rund 1.200 Unterschriften gegen die Unterkunft gesammelt, teilt die Gemeinde mit. Die Unterschriften werden nun überprüft.

Erstbezug in wenigen Monaten

Noch im ersten Quartal soll die Unterkunft im ehemaligen Seniorenzentrum Löwengarten eingerichtet werden, im zweiten Quartal sollen dann etwa 20 Menschen pro Monat einziehen, so die Gemeindeverwaltung. Bereits im Januar fand eine erste Informationsveranstaltung zur geplanten Unterbringung in der über 9.000 Einwohner zählenden Gemeinde statt. Am 15. März um 19 Uhr ist eine weitere in der Gemeindehalle Nobelgusch angekündigt.

Brandanschlag im Jahr 2016

In Pfedelbach wurde 2016 eine geplante und leer stehende Asylbewerberunterkunft in Brand gesteckt. Das Gebäude war nach dem Brandanschlag ausgebrannt. Ein Jahr später wurde die damals eingerichtete Ermittlungsgruppe im Landeskriminalamt aufgelöst, ohne dass es Hinweise auf den oder die Täter gab. Auch eine Belohnung in Höhe von 15.000 Euro brachte die Ermittlungen nicht weiter.