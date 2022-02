BÜRGER steigert Umsatz

Der Lebensmittelhersteller BÜRGER mit Produktionssitz in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat den Umsatz im vergangenen Jahr wieder gesteigert. Im Vorjahr hatte es pandemiebedingt einen Einbruch gegeben. Der Marktführer für schwäbische Teigwaren steigerte seinen Umsatz auf 216,6 Millionen Euro - ein Plus von rund 13 Millionen. Der Zuwachs gehe auf die wieder gestiegene Nachfrage in allen Bereichen zurück, sagte BÜRGER-Geschäftsführer Martin Bihlmaier. Das führte sogar zu gelegentlichen Produktionsengpässen, was in Folge auch zu Neueinstellungen führte. Größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte ist die neue Kältezentrale im Werk Crailsheim, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen soll - Kostenpunkt: 45 Millionen Euro. Für das laufende Jahr sei positiv, dass der Trend zu frisch und schnell zuzubereitenden Produkten anhalte, so Bihlmaier.