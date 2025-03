Spätzle, Gnocchi, Maultaschen und Co.: Tonnenweise gekühlte Teigwaren hat BÜRGER im vergangenen Geschäftsjahr umgesetzt. Der Hunger auf die Schwaben-Produkte scheint heiß wie nie.

Die Wirtschaftslage ist schwierig. Dennoch spricht das Familienunternehmen mit Werken in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) und Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) von einem "Rekordjahr". Die Umsatzmarke von 300 Millionen Euro wurde erstmals geknackt, heißt es von einer Sprecherin – eine Steigerung von rund fünf Prozent. Der Großteil der Lebensmittel kommt dabei aus Crailsheim, hier wurden 92 Prozent des Ab- und Umsatzes generiert, so der Werksleiter Michael Kugel auf SWR-Anfrage. Knapp 1.000 der 1.200 Beschäftigten arbeiten in Crailsheim.

Absatzsteigerung bei BÜRGER um Gewicht von 22.000 Elefanten

Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben nationaler Marktführer im Bereich gekühlter Teigwaren bei Menge und Umsatz – darunter schwäbische Klassiker wie Maultaschen, Schupfnudeln und Eierspätzle.

Seinen Absatz steigerte BÜRGER demnach im vergangenen Jahr auf rund 98.000 Tonnen Teigwaren, ein Plus von rund sechs Prozent. Oder, wie BÜRGER es selbst ausdrückt: ein Gewicht von 22.000 Elefanten. Um am Markt so erfolgreich mitspielen zu können, muss das Unternehmen sich immer wieder etwas Neues ausdenken: So werden die Maultaschen beispielsweise seit Kurzem wieder glutenfrei vertrieben, Gnocchis in Varianten mit Süßkartoffeln, Rote Bete oder Spinat angeboten. So ist BÜRGER seit Februar dieses Jahres nach eigenen Angaben Marktführer bei Gnocchi. Ganze Lkw-Ladungen Maultaschen verlassen täglich das Gelände: Mittlerweile werden rund 2,8 Millionen Maultaschen im Jahr produziert.

Abwasser erhitzt das Hallenbad

Erst vergangenen Sommer wurde in Crailsheim ein neues Logistikzentrum mit Kältezentrale für 57 Millionen Euro in Betrieb genommen - die größte Investition der Firmengeschichte. Mit einem Teil der Abwärme der Kältezentrale wird zudem das neue Hallenbad in Crailsheim beheizt. Und die Idee zieht Kreise: Schon mehrere Kommunen und Unternehmen hätten bei BÜRGER angeklopft, um sich über das Modell zu informieren: Das Unternehmen kühlt seine Waren, das Hallenbad heizt sein Wasser – eine Win-win-Situation und vor allem nachhaltig. Man hofft, dass es "Schule macht".

Bald das Jahrhundert voll

Keine zehn Jahre mehr, dann feiert BÜRGER ein hundertjähriges Jubiläum: Im vergangenen Jahr wurden die neun Dekaden vollgemacht. "1934 wurde der Traditionsbetrieb von Richard Bürger in Feuerbach gegründet und war als "Mayonnaisen-BÜRGER" für seinen Fleischsalat bekannt", schriebt Bürger dazu an die Presse. 1963 kamen die ersten Maultaschen in die Produktion, gefertigt per Hand. Ein Jahr später kam die in der hauseigenen Werkstatt zusammengebaute "Maultaschen-Maschine" zum Einsatz. 1983 wurde der Standort in Crailsheim gebaut.