Crailsheim: So sollen Maultaschen das neue Hallenbad beheizen

per Mail teilen

Im Oktober wurde bekannt - die Abwärme, die BÜRGER produziert, soll künftig in Crailsheim das Hallenbad beheizen. Jetzt gibt es erste Einblicke.

"Mit der Kraft der Maultasche" soll das neue Hallenbad in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) beheizt werden. Das Bad soll Ende 2025 in Betrieb gehen. Aber wie funktioniert das genau?

Der Maultaschen-Hersteller BÜRGER baut in Crailsheim gerade ein Logistikzentrum mit einer Kältezentrale. Die neuen Kältezentrale ist gegenüber dem bestehenden Werk in Crailsheim entstanden und hat die Kühlkraft von 25.000 Kühlschränken. Und jeder kennt es: Kühlschränke produzieren auch Wärme: Abwärme.

Grünes Heizen aus Restenergie - zwei Beispiele aus Baden-Württemberg zeigen, wie es gehen könnte: Die Molkerei Schwarzwaldmilch in Freiburg und BÜRGER in Crailsheim:

Abwärme konnte bisher nicht weitergegeben werden

Auch schon bei der Produktion der "Herrgottsbscheißerle", wie die Teigtaschen auch genannt werden, auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist Abwärme entstanden und von BÜRGER genutzt worden. Eine eigene Therme hat das Werk nicht, alle Gebäude werden komplett mit der Abwärme beheizt.

Durch die Produktion entsteht aber deutlich mehr Abwärme als intern wieder verbraucht werden kann. Der Rest gehe in die Luft, da es keine kommunale Infrastruktur gibt, über die Wärme etwa ins Stadtnetz abgeleitet werden konnte, erklärt Jan Neumeyer, technischer Leiter bei BÜRGER in Crailsheim.

Die Abwärme aus der Maultaschenproduktion konnte bisher noch nicht an Dritte weitergegeben werden. Bürger

Kooperation mit den Stadtwerken von Anfang an

Mit der neuen Kältezentrale ist das anders, denn jetzt gibt es die Möglichkeit die Abwärme direkt weiterzugeben. Von vorneherein habe man mit den Stadtwerken kooperiert und eine Verbindung von Kältezentrale und Fernwärmenetz über einen Wärmetauscher mitgeplant. Dazu wird außerdem eine 1,2 Kilometer lange Fernwärmeleitung gebaut.

Somit können jetzt eben nicht nur die eigenen Gebäude beheizt werden, sondern es kann auch Abwärme an die Crailsheimer Stadtwerke abgegeben werden. Die wiederum wollen die Energie teilweise zum Beheizen des geplanten Hallenbads nutzen. Ab April, so Neumeyer, könne BÜRGER das erste Mal Wärme liefern, wenn die neue Logistik mit Tiefkühlhochregallager in Betrieb geht.

Vonseiten der Stadtwerke heißt es, mit der Maultaschenwärme könne ein Großteil des Wärmebedarfs des Hallenbads (65 Prozent der rund 2.000 benötigten Megawattstunden) gedeckt werden.

Projekt könnte ausgeweitet werden

Für die Stadtwerke hat die Kooperation mehrere Vorteile. Sie müssen weniger Energie mit fossilen Brennstoffen erzeugen. Das spart große Mengen an CO2 ein. Die Energie aus der Kältezentrale bekommen sie kostenlos zur Verfügung gestellt.

BÜRGER profitiert ebenfalls. Das eingesparte CO2 der Stadtwerke kann sich das Unternehmen positiv anrechnen lassen. Außerdem muss es die Abwärme nicht mehr rückkühlen, was wiederum Energie spart.

Spatenstich für die Fernwärmeleitung von BÜRGER zu den Stadtwerken war bereits Anfang Oktober SWR

Künftig könnte die Kooperation auch noch ausgeweitet werden. Es könnte auch die Abwärme aus der Produktion an die Stadtwerke abgegeben werden. Allerdings müsste man mit den Stadtwerken einen Weg finden, wie genau diese Abwärme dann ins Fernwärmenetz kommt. Die Stadtwerke Crailsheim investieren 24,2 Millionen Euro in das Projekt, die neue Logistik und Kältezentrale kosten BÜRGER rund 12 Millionen Euro.