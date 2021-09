"Fridays for Future"-Bewegung ruft zu Klimastreiktag auf

Zahlreiche Menschen beteiligen sich am Donnerstag in der Region an Aktionen und Demonstrationen, die auf die Bedrohung durch die Klimaerwärmung hinweisen sollen. In Heilbronn zog ein Demonstrationszug mit Hunderten Teilnehmern durch die Stadt: "Wir sind hier und wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, skandierten die meist jungen Demo-Teilnehmer. Aufgerufen hatte die Organisatoren der "Fridays for Future"-Bewegung und von "Heilbronn for Future". In Bad Mergentheim wollten Menschen eine Kette durch die Stadt bilden. Weitere Aktionen sind in Künzelsau, Öhringen und Schwäbisch Hall.