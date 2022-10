Zweiter Platz für Bühlerzeller Dorfkäserei

per Mail teilen

Die Dorfkäserei Geifertshofen aus Bühlerzell ist mit dem baden-württembergischen Landespreis für junge Unternehmen ausgezeichnet worden. Sie erhält den zweiten Platz.

Der mit 30.000 Euro dotierte zweite Platz des Landespreises für Junge Unternehmen ist am Dienstagabend an die Dorfkäserei Geifertshofen AG aus Bühlerzell (Kreis Schwäbisch Hall) verliehen worden. Nach der Insolvenz im Jahr 2014 habe die Vorstandsvorsitzende Nadine Bühler das "Ruder rumgerissen" und die lokalen wirtschaftlichen Betriebe und mehr als 500 Kundinnen und Kunden sowie 30 Mitarbeitende zu einem erfolgreichen Neustart mobilisiert, heißt es in der Jurybeurteilung.

Arbeitsplätze erhalten

Bühler schaffte es, ein stabiles Einkommen für die Bäuerinnen und Bauern zu sichern, traditionelle Handwerksarbeitsplätze zu erhalten und erreichte darüber hinaus auch regionale Wertschätzung, heißt es weiter. Ihr Produkt: Köstliche Käsespezialitäten aus biologisch produzierter Heumilch.

"Die ausgezeichneten Unternehmen leisten Großartiges für die Wirtschaft, die Gesellschaft und das Gemeinwohl."

Zehn Nachwuchsunternehmen ausgezeichnet

Insgesamt waren zehn Unternehmen nominiert. Der erste Platz und 40.000 Euro gingen an die INERATEC GmbH, eine Ausgründung aus dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Zudem erhalten alle Top-10-Unternehmen umfangreiche Leistungen zur Öffentlichkeitsarbeit.

Der Landespreis für junge Unternehmen wurde 2022 bereits zum 14. Mal vergeben. Der gemeinsam von der Landesregierung und der L‑Bank ausgeschriebene Preis ehrt erfolgreiche Jungunternehmer, die sich außerdem sozial oder ökologisch engagieren und die ihr Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren gegründet oder übernommen und es wirtschaftlich zu Erfolg gebracht haben.