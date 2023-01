Bühlertann und Bühlerzell treten medizinischer Genossenschaft bei

per Mail teilen

Seit Ende des vergangenen Jahres gibt es keine Hausarztpraxis mehr im oberen Bühlertal. Bühlerzell und Bühlertann wollen daher einer medizinischen Genossenschaft beitreten.

Gegen den Ärztemangel im oberen Bühlertal, wollen Bühlertann und Bühlerzell (beide Kreis Schwäbisch Hall) einer medizinischen Genossenschaft beitreten. Die Gründung ist am Freitag geplant.

Mit einer Genossenschaft gegen den Mangel an Ärzten

Die neue Genossenschaft will ein medizinisches Versorgungszentrum mit Sitz in Ellwangen (Ostalbkreis) betreiben, so der Bühlertanner Bürgermeister Florian Fallenbüchel (parteilos). Dadurch soll auch wieder eine Ärzteversorgung im oberen Bühlertal aufgebaut werden, mittelfristig möglicherweise mit einer sogenannten Satellitenpraxis vor Ort. Dort würden angestellte Ärzte arbeiten, die sich gegenseitig vertreten können und kein finanzielles Risiko tragen.

Genossenschaft war eine mögliche Lösung

Im oberen Bühlertal fordern die Bürgerinnen und Bürger schon seit dem vergangenen Jahr eine Lösung für den Wegfall des letzten Hausarztes, der seine Praxis in Bühlertann zum Ende des Jahres schloss. Rund 5.000 Menschen stehen dort aktuell ohne Hausarzt da. Der Beitritt zu einer solchen Genossenschaft wurde dabei als ein möglicher Lösungsweg diskutiert.