Medizinische Genossenschaft gegen Ärztemangel im Bühlertal

per Mail teilen

Um den Ärztemangel im oberen Bühlertal zu beheben, wollen Bühlertann und Bühlerzell einer medizinischen Genossenschaft beitreten.

Eine Gründung für die medizinische Genossenschaft ist am 13. Januar geplant. Die neue Genossenschaft will ein medizinisches Versorgungszentrum mit Sitz in Ellwangen (Ostalbkreis) betreiben. Das hat Bühlertanns (Kreis Schwäbisch Hall) Bürgermeister Florian Fallenbüchel (parteilos) bestätigt. Dadurch soll auch wieder eine Ärzteversorgung im oberen Bühlertal aufgebaut werden, mittelfristig möglicherweise mit einer sogenannten Satellitenpraxis vor Ort.

Das Problem schwelt schon länger: Zum Jahresende hört der letzte Hausarzt in der Umgebung auf, ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Ein medizinisches Versorgungszentrum könnte das Problem lösen, so die Hoffnung. Dort würden angestellte Ärzte arbeiten, die sich gegenseitig vertreten können und kein finanzielles Risko tragen.