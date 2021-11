In Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) wird am Dienstag in kleiner Runde das Buch des CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Freiherr von Stetten mit dem Titel "Holocaust- und KZ-Überlebende im Baltikum - Juden Zweiter Klasse? Der Kampf um Entschädigung aus der Sicht eines Abgeordneten" vorgestellt. Es erscheint im Zuge des Gedenktages an die Deportation der ersten deutschen Juden nach Riga am 30. November 1941.