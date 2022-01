Brückenverschub auf der A6 bei Heilbronn steht bevor

per Mail teilen

Bei Heilbronn soll die neue Autobahnbrücke über das Neckartal zusammengezogen werden. Nach Angaben der Autobahngesellschaft ist dieser "Querverschub" der Größte seiner Art weltweit.

Die Autobahngesellschaft ViA6West bereitet sich seit Langem auf den Verschub vor: 824 Meter Betonbrücke sollen rund 21 Meter nach Süden gezogen werden.

Die Brückenteile, die verschoben werden, wiegen rund 46.000 Tonnen. Das entspricht dem Gesamtgewicht einer voll beladenen Sattelzugkolonne von Heilbronn bis Sinsheim.

Vor dem eigentlichen Verschub ist ein Testlauf geplant SWR

Testlauf vor dem großen Tag

Die Brücke ist in zwei Teilen gebaut worden, damit die A6 nicht gesperrt werden muss. Am Donnerstag ist der große Tag, dann soll die Verschiebung stattfinden. Am Dienstag gibt es einen Testlauf.

An die Betonbrücke schließt sich eine 500 Meter lange Stahlbrücke über den Neckar an. Sie soll am 14. Februar zusammengezogen werden.