Die Gartenschauen in Eppingen (Kreis Heilbronn) und Lindau (Bodensee) 2021 wollen eng kooperieren. Es gelte, eine Brücke zu schlagen von der Fachwerkstadt in die Insel-Stadt, so Klaus Holaschke, der Eppinger Oberbürgermeister. Beide Städte wollen mit ihren Gartenschauen nach außen hin immer wieder gemeinsam auftreten. In beiden Städten sei die Vorfreude auf die Rückkehr des städtischen Lebens mit der Gartenschau groß.