An der Kocherbrücke in Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) ist Brückenhochzeit gefeiert worden. Die Brückenhochzeit markiert ein wichtiges Etappenziel, auch wenn die Brücke damit noch nicht fertig ist. Zwei Kräne waren nötig, um die Fertigteile von beiden Uferseiten des Kochers einzuheben, wie Fachleute den Vorgang nennen. Jetzt ist der Fluss vollständig überspannt und könnte theoretisch schon überquert werden, doch es fehlt unter anderem noch der Fahrbahnbelag. Die alte Kocherbrücke war marode und musste dem Neubau weichen. An den Kosten von rund 1,5 Millionen Euro beteiligt sich das Land zur Hälfte. Die neue Kocherbrücke soll im kommenden Frühjahr fertig sein.