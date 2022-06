per Mail teilen

Alisia Schmidt, Auszubildende im Wald & Schlosshotel Friedrichruhe in Zweiflingen (Hohenlohekrei), belegte den dritten Platz bei den DEHOGA-Landesjugendmeisterschaften. Sie zählt somit zu den Top 3 der angehenden Hotelfachleute 2022, teilte das Hotel am Donnerstag mit. Bei dem Wettbewerb werden Nachwuchskräfte in sechs Ausbildungsberufen geprüft und bewertet. Das Wald & Schlosshotel hat mit Unterstützung der Akademie Würth eine hoteleigene Akademie für Nachwuchskräfte eröffnet.