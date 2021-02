Nach der Explosion von Postsendungen bei einer Firma in Eppelheim und in der Lidl-Zentrale geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Eine dritte Briefbombe konnte abgefangen werden.

Nach der Explosion einer Briefbombe in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) am Mittwoch, soll mindestens eine weitere Postsendung mit Sprengsatz verschickt worden sein. Wie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Donnerstag mitteilte, sei eine Briefbombe in der Nacht in einem Paketverteilzentrum am Münchener Flughafen bemerkt worden. Sie konnte abgefangen und entschärft werden.

Briefbombe an bayerisches Lebensmittelunternehmen verschickt

Die Sendung war an ein Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Bayern adressiert. Laut Polizei ist daher auch das Bayerische Landeskriminalamt eng in die Ermittlungen eingebunden. Spezialistinnen und Spezialisten würden derzeit die gesicherten Spuren prüfen. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Briefbomben besteht, konnten die Ermittler bislang nicht bestätigen. Dafür müssten weitere Spuren untersucht werden.

Allerdings gehen die Beamten von einem Zusammenhang zwischen der Explosion bei Lidl und der Explosion einer Paketsendung bei einer Firma in Eppelheim aus. Eine extra dafür eingerichtete Sonderkommission mit mehr als 100 Beamtinnen und Beamten von verschiedenen Standorten des Landes hat die Ermittlungen übernommen.

Bei der Explosion bei Lidl wurden drei Mitarbeiter verletzt. Sie konnten mittlerweile das Krankenhaus wieder verlassen. Zuvor hatte es bereits am Dienstag gab es in den Wild-Werken in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine Explosion gegeben, bei der ein Mensch verletzt wurde. Ursache war offenbar ein Päckchen, das morgens angeliefert wurde.