Krisenszenarien machen Feuerwehren Sorgen

18 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Bretzfeld haben am Wochenende ihre Leistungsabzeichen bestanden. Es sind turbulente Zeiten für die Wehren.

Eine Frau und 17 Männer der Freiwilligen Feuerwehr Bretzfeld (Hohenlohekreis) holten sich am Samstag bei der Leistungsübung in Stuttgart-Stammheim ihr Leistungsabzeichen. Das Ganze ist ein Teil der Grundausbildung. Diese haben in den vergangenen Monaten einige in der Wehr angetreten, sagte der Bretzfelder Kommandant Jürgen Landenberger dem SWR. Nachwuchssorgen macht sich der 53-Jährige keine, wohl aber Gedanken um die allgemeine politische Lage und Katastrophenszenarien wie Wetterereignisse oder Stromausfälle.

Interesse für Feuerwehr während Corona-Pandemie groß

Der Zulauf neuer Freiwilliger ist gut, so Landenberger. Einmal laufe die Öffentlichkeitsarbeit, vor allem über die Sozialen Netzwerke, sehr gut. Zum anderen habe auch die Corona-Pandemie vielen aufgezeigt, dass sie sich in ihrer Freizeit für das Allgemeinwohl einsetzen wollen. 230 Mitglieder hat die Bretzfelder Feuerwehr. Zehn Kameradinnen und Kameraden seien während der Corona-Pandemie hinzugekommen. Selbst Quereinsteiger im Alter von über 40 Jahren hätte nun das Feuerwehr-Fieber gepackt. Während Vereine und Sozialverbände sehr um ehrenamtliche Helferinnen und Helfer kämpfen müssen, hätten gerade Hilfsdienste wie die Feuerwehr im Hohenlohekreis weniger Probleme damit.

Auch Feuerwehren sparen Energie

Sorgen macht sich der Bretzfelder Kommandant um die politische Lage mit Gaspreisen und Co. Gegen Nachschub-Probleme hat sich die Feuerwehr beispielsweise frühzeitig mit Treibstoff eingedeckt. Aber auch der Einsatz bei möglichen Katastrophenszenarien muss sitzen. So müssen sich die Feuerwehren wieder verstärkt damit auseinandersetzen, wie die Bevölkerung in Katastrophen-Zeiten beschützt werden kann, sagt der Kommandant: "Wir müssen uns zu Themen wie Führung, Organisation, Krisenmanagement fortbilden, so dass wir gerüstet sind, wenn es tatsächlich zu so einem Ereignis kommen sollte. Das macht uns in der Feuerwehr wirklich Sorgen."