Das Brettspiel "Die Händler vom Taubertal" ist jetzt in einer erweiterten, zweiten Auflage erschienen. Die erste Auflage, die von der Stadt Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) im Frühjahr auf den Markt gebracht wurde, war bereits in kurzer Zeit vergriffen. Das Strategiespiel um einen schwarzen Ritter, der im Taubertal sein Unwesen treibt, ist jetzt in einer Auflage von 3.000 Stück im Ravensburger Verlag erschienen.