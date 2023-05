Ein brennendes Auto hat auf der A6 von Mannheim in Fahrtrichtung Nürnberg am Montagvormittag für einen Feuerwehreinsatz bei Kirchardt gesorgt. Noch gibt es Behinderungen.

Das Fahrzeug war laut Polizei am Vormittag auf der A6 in Höhe Kirchardt (Kreis Heilbronn) aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr musste allerdings eingreifen und löschen.

Das kaputte Auto wurde auf dem Standstreifen abgestellt. Auch die rechte Spur musste dafür gesperrt werden. Es kam zum Stau. Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Der gesamte Motorraum ist bei dem Feuer ausgebrannt.