Die Ursache für den Brand in einem Heim für betreutes Wohnen in Nordheim (Kreis Heilbronn) am Mittwoch war nach ersten Ermittlungen vermutlich eine brennende Zigarette, teilt die Polizei mit. Bei dem Feuer wurde eine Frau schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.