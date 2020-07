Am Mittwoch wurde noch einmal über die Schließung des Breitenauer Sees bei Obersulm diskutiert, doch bewegt hat sich nichts: Bei Betroffenen wächst jetzt zusehends der Ärger.

Weiterhin sind der Aufenthalt auf den Liegewiesen und das Baden im Breitenauer See bei Obersulm und Löwenstein (beide Kreis Heilbronn) verboten, die Parkplätze gesperrt. Der Seerundweg ist zwar zum Fahrradfahren und Spazierengehen geöffnet, das aber scheint bei Temperaturen um die 30 Grad nicht zu reichen. Einige Campinggäste sind enttäuscht und verärgert: Wie ein Gefängnisrundgang fühle es sich an, bei all den Polizeiabsperrungen. Dass der See für die Menschenmassen gesperrt ist, sei eine Sache - vielleicht aber hätte man zumindest einen Bereich für die Urlauber offen lassen können, so der Tenor.

Am Mittwoch hatten Zweckverband und Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn mehrere Vorschläge unter anderem des örtlichen Tourismusverbands abgelehnt. Die Folge: Immer weniger Touristen zieht es in die Gegend rund um den See, macht Tanja Zipf vom gleichnamigen Weingut in Löwenstein die Feststellung. Einige Kunden von außerhalb hätten ihr bereits die Rückmeldung gegeben, dass sie frühzeitig abreisen würden. Dabei, so Zipf, hätten sich die Verantwortlichen einfach schon früher Gedanken machen müssen, wie ein Massenansturm zu bewältigen ist. Schließlich sei der See an heißen Tagen regelmäßig überfüllt. Zipf gibt zu Bedenken, dass man in Corona-Zeiten bereits im Vorfeld hätte Pläne schmieden und dem entgegenwirken können, "ohne gleich so einen Schnellschuss zu starten".

Beschwerden und Lösungsvorschläge

Beschwerden hagelt es vor allem bei den umliegenden Kommunen: Laut Bürgermeister Klaus Schifferer in Löwenstein landen im Halbstundentakt dementsprechende Mails im Posteingang. Auch gut gemeinte Vorschläge, unter welchen Bedingungen der See wieder geöffnet werden könnte, helfen erst einmal nichts, so der Bürgermeister. Denn die zuständigen Kommunen wie Obersulm und Löwenstein sehen sich an die Empfehlung des Heilbronner Kreisgesundheitsamtes wegen der Corona-Verordnung gebunden - solange das Amt seine Bedenken nicht revidiert, bleibt der See geschlossen, so Schifferer.