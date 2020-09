Nach der Wiederöffnung des Breitenauer Sees bei Obersulm (Kreis Heilbronn) zieht die Polizei eine positive erste Bilanz: Es habe bisher keine Probleme gegeben, heißt es.

Der Breitenauer See ist seit Anfang der Woche von Montag bis Donnerstag wieder für Badegäste geöffnet - mit strengen Regeln und Absperrungen. Über lediglich drei Zugänge zum Badestrand soll die Anzahl der Menschen kontrolliert werden.

Seit Montag zieht es wieder Badegäste an den Breitenauer See bei Obersulm SWR

Freitag bis Sonntag ist Baden am Breitenauer See wieder verboten

In den zurückliegenden heißen Tagen zog es einige Badegäste in das kühle Nass: alles ohne Zwischenfälle, so die Polizei. Vor allem Familien nutzten seit Montag die erste Gelegenheit zum Planschen seit der See-Sperrung im Juli. Ab Freitag ist das Baden am See über das Wochenende dann wieder verboten.

Der Breitenauer See bei Obersulm war Ende Juli nach einem Massenandrang gesperrt worden. Die Corona-Regeln konnten nicht mehr eingehalten werden, hieß es damals.