Am Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) ist es am Wochenende ruhig geblieben. Es war das erste Wochenende seit der Sperrung im Juli, an dem wieder Besucher erlaubt waren. Bei etwas kühleren Temperaturen gab es am Wochenende kein Gedränge am Breitenauer See. Die Polizei hatte keine Einsätze in dem Bereich. Der private Ordnungsdienst ist weiter dauerhaft im Einsatz. Seit letzter Woche dürfen die oberen Liegewiesen und der Weg um den See wieder genutzt werden. Baden ist erst ab dem 14. September unter der Woche wieder erlaubt, an den Wochenenden bleibt es weiter verboten. Angler und Sportbootfahrer dürfen auch wieder auf den See, auch der Kiosk hat wieder geöffnet.