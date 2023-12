Badesaison 2024: Parken am Breitenauer See unter der Woche kostenlos

Am Breitenauer See in Obersulm (Kreis Heilbronn) müssen Autofahrer in der Badesaison 2024 unter der Woche keine Parkgebühren mehr zahlen. Das berichtet die Heilbronner Stimme.

Der Naherholungszweckverband hat damit auf Kritik in der abgelaufenen Badesaison reagiert. Außerdem soll es künftig neben dem Online-Ticket-System auch möglich sein, vor Ort bargeldlos eine Eintrittskarte zu lösen. "Es kam viel zusammen, was nicht ganz optimal war", wird der Vorsitzende des Naherholungszweckverbands Breitenauer See, Björn Steinbach, in der Heilbronner Stimme zitiert.

Die Parksituation am Breitenauer See war manchmal kritisch. SWR

Die Besucherzahlen am See sind 2023 zurückgegangen. Mit dem neuen Online-Ticket-Buchungssystem sollten die Besucher- und Verkehrsströme besser gelenkt werden, was auch gelang. Gäste konnten bereits von zu Hause aus sehen, ob es noch Parkplätze gibt. Falls nicht, sollte der See nur noch mit Fahrrad oder Bus und Bahn angefahren werden. Von Familien bekamen die Verantwortlichen ein positives Feedback, da sie nicht mehr schon frühmorgens zum Breitenauer See fahren mussten, um einen Parkplatz direkt vor Ort zu bekommen.

Wunsch nach mehr Flexibilität

Manche Besucher hatten gesagt, das Online-Ticket sei nichts für sie. Vor allem Spontanbesucher hatten Alternativen zum vorab buchen gefordert. Das bestehende System sei zu unflexibel. Wer mit dem Auto etwa für einen Abendspaziergang an den Breitenauer See fuhr, musste dafür ein Park- und Eintrittsticket buchen und auch für den Spaziergang den vollen Preis bezahlen. Das sahen viele nicht ein.