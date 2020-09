Lockerung mit Einschränkungen: Breitenauer See bei Obersulm teils wieder freigegeben

Der Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) ist am Donnerstag zum Teil wieder freigegeben worden. In den vergangenen Wochen hatten die Behörden ihn wegen einer möglichen Corona-Gefahr gesperrt.