Der Breitenauer See bei Obersulm wird ab Freitag für Badegäste gesperrt. Am vergangenen Wochenende wurde die Corona-Verordnung nicht eingehalten. Nun haben die Verantwortlichen Konsequenzen gezogen und Einzelheiten dazu bekanntgegeben.

Kein Badevergnügen am Breitenauer See bis voraussichtlich zum 30.10.2020. Das sagten die Verantwortlichen der beiden angrenzenden Gemeinden Obersulm und Löwenstein (beide Kreis Heilbronn) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Nicht nur der See ist gesperrt, auch Liegewiesen und Parkplätze werden ab Freitag dicht gemacht.

Dauer 1:10 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Breitenauer See für Badegäste bis Oktober gesperrt Der Breitenauer See bei Obersulm wird ab Freitag für Badegäste gesperrt. Damit zogen die Verantwortlichen der angrenzenden Gemeinden Obersulm und Löwenstein (Kreis Heilbronn) die Konsequenzen aus dem Nichteinhalten der Corona-Verordnung am vergangenen Wochenende. Video herunterladen (2,8 MB | MP4)

Die Verantwortlichen ziehen damit Konsequenzen aus dem Besucherchhaos am vergangenen Wochenende. Vor allem in den Warteschlangen standen die Menschen dicht an dicht. Angesichts dessen sei die Corona-Infektionsgefahr zu hoch, sagte Thomas Maier vom Landratsamt am Mittwoch.

Lucha für Konsequenzen

Auch Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) zeigt Verständnis für die Maßnahme der Gemeinden: Würden die Menschen es nicht schaffen, einfache Abstands-, Masken- und Hygiene-Regeln einzuhalten, müssten ordnungsrechtliche Vorgaben gemacht werden. Das sei dann zum Beispiel die Sperrung eines Badesees.

"Ich hatte gehofft, dass die Menschen aus der Erkenntnis der vergangenen Wochen und Monate heraus Disziplin und Eigenverantwortung walten lassen bei ihren Freizeitaktivitäten. [...] Die Realität holt uns leider ein Stück weit ein." Landessozialminister Manne Lucha (Grüne)

Wegen der örtlichen Gegebenheiten - der Breitenauer See ist von mehreren Orten aus zugänglich, ein Teil ist Naturschutzgebiet - sei auch die Regulierung der Besucheranzahl durch Zugangskontrollen nicht möglich.

Bei einer Pressekonferenz zum Thema Breitenauer See: Bürgermeister Schifferer aus Löwenstein und Bürgermeister Schmidt aus Obersulm (v.l.n.r.) SWR

Viele Auswärtige zieht es an Sommerwochenenden zum See. Die Leidtragenden der Sperrung seien nun aber vor allem die Anwohner, so Obersulms Bürgermeister Tilman Schmidt. Auch hier leide man unter der Corona-Verordnung: Freibäder wären zu, Feste fallen aus. Nun ist also auch der beliebte Badesee dicht.

"Wir baden das bis zu einem gewissen Grad hier auch aus." Tilman Schmidt, Bürgermeister Obersulm

Denn die Schließung bedeutet auch: keine Eintrittsgelder, weniger Umsatz für den Kiosk, der Bootsverleih muss schließen, Einbußen für den Campingplatz. Das sei zwar jedem vor Ort klar, ändere aber nichts, so Klaus Schifferer, Bürgermeister in Löwenstein. Finanzielle Einbußen als Folge der Corona-Verordnung würden sowohl private Unternehmer als auch die öffentliche Hand treffen, nichtsdestotrotz seien die Vorgaben unbedingt einzuhalten.

Badegäste am Breitenauer See - ab Freitag wird der See gesperrt SWR

See bereits während Corona-Lockdown gesperrt

Schon während des Corona-Lockdowns war der Breitenauer See gesperrt. Damals ermahnte die Polizei anfangs nur. Nun sollen gleich Bußgelder verhängt werden. Mehr Einsatzkräfte werden in den kommenden Tagen und Wochen den Ordnungsdienst und die Security vor Ort unterstützen. Ein teures Vergnügen für diejenigen, die sich nicht an die Vorgabe halten: bestraft werden könnte das Handtuch auf der Liegewiese und das Baden mit 200 Euro, bei mehreren Personen auch mit 500 Euro.

Rund 10.000 Besucher am Breitenauer See trotz Corona-Verordnung

Mit der Maßnahme soll ein Massenansturm an dem beliebten Badesee wie am vergangenen Wochenende verhindert werden. Rund 10.000 Besucher bevölkerten das Seeufer.