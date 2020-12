Der Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) soll ab Dienstag abgelassen werden. Der Wasserverband Sulm will das technische Bauwerk zum Hochwasserschutz sanieren. Per Knopfdruck öffnet sich ein Schieber und dann, so der Plan, fließt das Wasser ganz langsam heraus. 170 Tage soll es dauern, bis der See leer ist, heißt es beim Wasserverband, Zeit genug, damit dort Vögel überwintern können. Im Sommer ist der Breitenauer See eine Bademöglichkeit mit einem Einzugsgebiet über Stuttgart hinaus. Vor allem aber soll er Schutz vor Hochwasser bieten. Bis Ende des übernächsten Jahres soll es dauern, bis der See wieder voll ist und für Wassersport und auch zum Baden wieder genutzt werden darf. Eigentlich sollte er erst 2022/23 saniert werden. Wegen der Corona-Pandemie haben die beteiligten Kommunen die Arbeiten vorgezogen. Denn möglicherweise gäbe es im kommenden Sommer ohnehin Einschränkungen beim Badebetrieb.