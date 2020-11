Der Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) wird ab Dezember abgelassen. Im kommenden Jahr kann dort deshalb nicht gebadet werden.

An dem beliebten Badesee zwischen Löwenstein und Affaltrach steht die gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung an. Dafür muss das Wasser vollständig abgelassen werden, so der Wasserverband Sulm am Freitag in Weinsberg (Kreis Heilbronn). Zudem sind Sanierungsarbeiten geplant.

Wasser wird abgelassen, Fische werden umgesiedelt

Der Breitenauer See ist seit 1980 als Dauerstaubecken für den Hochwasserschutz in Betrieb. Bis der See komplett leer ist, wird es einige Monate dauern. Im Frühjahr sollen die Fische umgesiedelt werden. Ab kommendem Spätsommer soll der See wieder befüllt werden. Das heißt aber auch: Die Badesaison im kommenden Jahr ist gestrichen. Es kann bis zu zwei Jahre dauern, bis Freizeitsport im und auf dem See wieder möglich ist, heißt es.

Die Maßnahme war ursprünglich für die Jahre 2022/23 geplant, wegen der Corona-Pandemie wurde das Ablassen des Sees aber vorgezogen. Zuletzt wurde das Gewässer über die Jahre 1995/96 komplett abgelassen, teilweise im Jahr 2013.

Sperrung nach Besucherchaos während Corona-Pandemie

Es ist die zweite Badesaison in Folge, die ausfällt: An einem Hitzewochenende im Juli dieses Jahres herrschte am Breitenauer See so ein Besucherchaos, dass er gesperrt wurde. Die Corona-Verordnung einzuhalten, war nicht mehr möglich, hieß es: Abstandsregeln und Maskenpflicht wurden missachtet. Die Verantwortlichen zogen Konsequenzen und sperrten den See bis zum Ende der Sommerferien. Dagegen hagelte es Proteste aus den Anliegergemeinden, von Kommunalpolitikern und Touristikern.