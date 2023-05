Breitenauer See: Andrang zum Beginn der Badesaison

Erst Corona, dann Sanierung: Nach drei Jahren ist erstmals Badesaison am Breitenauer See. Das erste schöne Wochenende sorgte sofort für Andrang - und Verwirrung beim Ticketsystem.

Drei Jahre war kein Baden möglich am Breitenauer See in Obersulm (Kreis Heilbronn), erst wegen Corona, dann wegen Sanierung. Am ersten schönen Wochenende kamen die Besucherinnen und Besucher sofort zurück. Auch für Pfingsten und die anschließende Ferienzeit erwartet Tobias Kniel vom Naherholungszweckverband einen großen Andrang. Mitte der Woche waren schon die ersten Tickets für den Sonntag verkauft.

Erster Andrang bereits am Wochenende vor Pfingsten

Am Wochenende vor Pfingsten gab es den ersten Ansturm. Rund 600 verkaufte Einzeltickets und über 100 Familientickets, darüber hinaus 400 Parktickets wurden verkauft. Seit dieser Saison gibt es einen zweiten Sandbadestrand, der während des Ablassens des Sees angelegt wurde.

"Man merkt, dass die Menschen sehr gerne wieder an den Breitenauer See kommen und sehr glücklich sind, wieder ins Wasser zu dürfen."

Noch sei das Baden aber eher was für die Hartgesottenen: Bei der letzten Messung lag die Wassertemperatur bei 17 Grad. Für die meisten Besucherinnen und Besucher bleibe es da bei einer kurzen Abkühlung, so Kniel.

Anlaufschwierigkeiten beim neuen Ticketsystem

Beim neuen Ticketsystem sei jedoch noch etwas Aufklärungsarbeit notwendig. Der eine oder die andere käme noch uninformiert auf dem Parkplatz an. Hier würde man dann mit den Personen vor Ort sprechen, sie kurz an der Seite halten lassen, damit sie per Smartphone ein Ticket kaufen können, sagt Kniel. Dafür seien extra Pufferzonen eingerichtet. Die Besucherinnen und Besucher begegneten dem neuen System trotz Anlaufschwierigkeiten insgesamt aber überwiegend positiv.

Tobias Kniel warnt aber vor: In der Hochphase, Richtung Juni oder Juli, sei ein Ticketkauf kurz vor Knapp sicherlich nicht immer möglich. Da sei es ratsam, ein paar Tage vorher im Online-Ticketshop vorbeizuschauen und ein Ticket zu buchen - gerade was die Parktickets angehe.